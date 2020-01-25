الضباط والأفراد يوزعون الورود على المواطنين بالقليوبية في عيد الشرطة

شهدت أقسام الشرطة بالقليوبية، أجواء احتفالية بمناسبة بمناسبة عيد الشرطة 68، حيث تزينت الأقسام بالأنوار، وقام الضباط والأفراد بتوزيع الورود على المواطنين.





وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الشرطة، حيث رفعت المديرية حالة الاستنفار الأمني لتأمين المنشآت الحيوية واحتفالات المواطنين.





وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أن ما تقدمه الشرطة وأبناؤها من تضحيات هو واجب وطنى تؤديه بمنتهى الرضا والقناعة، مشيرا إلى أن هيئة الشرطة تسعى جاهدة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على الجميع.



