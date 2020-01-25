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حوادث

الضباط والأفراد يوزعون الورود على المواطنين بالقليوبية في عيد الشرطة

السبت 25/يناير/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شهدت أقسام الشرطة بالقليوبية، أجواء احتفالية بمناسبة بمناسبة عيد الشرطة 68، حيث تزينت الأقسام بالأنوار، وقام الضباط والأفراد بتوزيع الورود على المواطنين.


وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية استعداداتها لتأمين احتفالات عيد الشرطة، حيث رفعت المديرية حالة الاستنفار الأمني لتأمين المنشآت الحيوية واحتفالات المواطنين.


وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أن ما تقدمه الشرطة وأبناؤها من تضحيات هو واجب وطنى تؤديه بمنتهى الرضا والقناعة، مشيرا إلى أن هيئة الشرطة تسعى جاهدة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على الجميع.


وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة.
الضباط والأفراد يوزعون الورود على المواطنين بالقليوبية في عيد الشرطة
الضباط والأفراد يوزعون الورود على المواطنين بالقليوبية في عيد الشرطة
الضباط والأفراد يوزعون الورود على المواطنين بالقليوبية في عيد الشرطة
الضباط والأفراد يوزعون الورود على المواطنين بالقليوبية في عيد الشرطة
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