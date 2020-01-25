حاولا هتكا عرض طالبتين.. ضبط شقيقين في بني سويف

واقعة غريبة ومأساوية، تجرد فيها شقيقين من تقاليد وعادات الصعيد، ونخوة ورجولة الرجال، حين حاولا الشقيقين هتك عرض طالبتين بمدينة بني سويف.





واقعة شهدتها اولى مدن خط الصعيد، حين تمكنت الأجهزة الامنية ببني سويف من القبض على شقيقين مسجلين خطر، قاما بالتعدي بالضرب، وهتك عرض طالبتين بجامعة بني سويف.





كان اللواء زكريا صالح مدير امن بني سويف، تلقى بلاغا من طالبتين بجامعة بني سويف بقيام مجهولين بالتعدي عليهما ومحاولة هتك عرضهما بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، فأمر بسرعة ضبط الجناة.





تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير البحث الجنائي، يضم العميد طارق عيسى رئيس البحث الجنائي، والرائد أحمد النبوي رئيس مباحث شرق النيل، لكشف غموض الحادث.



