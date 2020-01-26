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تعليم

أحدث معلومات رقمية تكشف تفاصيل خريطة المنظومة التعليمية في مصر

الأحد 26/يناير/2020 - 09:03 ص
طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر أنجزت العديد من الخطوات الرئيسية لتطوير التعليم المصري ضمن خطة بناء الانسان المصري ، وذلك منذ أواخر عام 2014.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن منظومة التعليم الاساسي في مصر ضخمة جدا ، وأعلن تفاصيلها الرقمية الحالية قائلا أنها تشمل 22 مليون طالب وطالبة ، داخل 54 ألف مدرسة ، يعمل بها مليون و 250 ألف معلم ومعلمة ، وهناك 276 إدارة تعليمية  في 27 محافظة في جمهورية مصر العربية .

وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل اعداد المدارس والفصول والتلاميذ في كل مرحلة ، قائلا : انه في المرحلة الابتدائية يوجد 15 ألف و280 مدرسة ابتدائي حكومي ورسمي ، بها 196052 فصل ، و 9 مليون و 556 ألف و 346 تلميذ ، و366 ألفا و 411 معلما معينا، و106 ألف و 764 إداري ، و 27 ألف و 534 عامل.


أما عن المرحلة الثانوية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن بها 1831 مدرسة ثانوي حكومي رسمي ، و 31 ألف 833 فصل ، و مليون و 345 ألف و 858 تلميذ ، و 92 ألف و459 معلم معين ، و 18 ألف و 757 إداري ، و 3817 عامل.

وقال وزير التربية والتعليم أن هذه الاعداد ضخمة جدا وبالتالي حجم التحديات عندهم اقل من عندنا ، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة حجم الإعداد فيها ليس بهذه الضخامة ، ففي سنغافورة يبلغ عدد الطلاب 725 ألف طالب و يبلغ عدد المعلمين 22 ألفا و 453 معلما ، و في فنلندا يبلغ عدد الطلاب مليون طالب و يبلغ عدد المعلمين 67 ألف معلم فقط .
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