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أخبار العالم

الإمارات تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 26/يناير/2020 - 08:53 ص
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
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محمود نوفل
دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية من فيروس الالتهاب الرئوي الجديد "كورونا" الصادرة من الجهات الصحية المختصة في الدولة، وذلك حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين في ظل ما تشهده عدة دول من انتشار الفيروس.

وحثت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، المواطنين الموجودين في الدول المتأثرة من الفيروس، على اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية حفاظًا على سلامتهم، والتواصل في الحالات الطارئة مع أقرب بعثة للدولة في الخارج أو على رقم مركز اتصال الوزارة: 0097180044444، داعية للتسجيل في خدمة تواجدي.

وشهدت الصين في ديسمبر الماضي ظهور فيروس جديد يشبه فيروس سارس وأعراضه تتشابه مع أعراض الالتهاب الرئوي وسرعان ما انتشر فيروس كورونا في دول عدة انطلاقا من مدينة ووهان الصينية مصدر الفيروس، فما الدول التي أعلنت رسميا تسجيل إصابات على أراضيها؟

وأصيب بعدوى فيروس كورونا الجديد نحو 1300 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 41، بحسب آخر حصيلة رسمية، وبعد أن كان ظهور الفيروس الأول في مدينة ووهان الصينية، عبر الحدود وسجل إصابات في دول أخرى.
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