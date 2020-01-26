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مرأة

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. وحيل لتحمي نفسك

الأحد 26/يناير/2020 - 12:20 م
لمياء الياسين
بعد انطلاق فيروس كورونا من مدينة ووهان الصينية والذى يعرف عنه قدرة على التحور من حين لآخر ولكن لا أحد يعرف بالتأكيد من أين أتى هذا الفيروس  لكن تميل هذه الفيروسات التاجية عمومًا إلى الانتشار في الحيوانات إليك أبرز أسباب الإصابة به وأهم الأعراض.


تعد أبرز أسباب الإصابة بالفيروس هى  تناول شوربة الخفافيش في الصين والتى تعد حاملة للفيروس، وهو ما تسبب في نقله إلى الإنسان، بسبب تناول بعض الصينيين لشوربة الخفافيش وسط تكهنات أخرى أن أفعى الكوبرا قد تكون سببا فى الإصابة بالمرض وبالتأكيد التعامل مع المصابين بالفيروس.


وفقا لموقع هيلث تتشابه أعراض الإنفلونزا بنسبة كبيرة مع أعراض فيروس كورونا، وتعد من أبرزها ارتفاع درجة الحرارة والسعال ولكن بدرجة شديدة تؤدي إلى ضيق التنفسى وقد يصل الأمر إلى إصابة حادة في الجهاز التنفسي السفلي وفي أحيان كثيرة الالتهاب الرئوي.

وقد تصل المضاعفات الأكثر تطورا إلى فشل كلوى والوفاة فى كثير من الأحيان للمسنين أو من يعانون من الأمراض المزمنة وضعف الجهاز المناعى.

يمكنك حماية نفسك من الإصابة بالالتهاب الرئوي وفيروس كورونا عن طريق الحصول على لقاح الإنفلونزا وغسل يديك باستمرار بالماء والصابون أو معقم اليدين  و الابتعاد عن التدخين لأنه يدمر رئتيك و  اتباع نمط حياة صحي، وتناول أكلات صحية متوازنة مليئة بالفواكه والخضراوات  و ممارسة الرياضة بانتظام فهى تساعد على رفع مناعتك وتحسين وظائف الرئة  ومحاولة الحصول على قسط كافٍ من النوم.


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