AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الخارجية: لا إصابات بفيروس كورونا بين المصريين في الصين حتى الآن

الأحد 26/يناير/2020 - 09:49 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
Advertisements
محمد وديع
قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن السفارة المصرية في بكين تقوم بمتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في ووهان ومقاطعة خوبي، من خلال التواصل المباشر معهم سواء تلفونيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، للاطمئنان عليهم وتقديم أي دعم ممكن لهم في ضوء قرار الحكومة فرض الحجر الطبي على المدينة بالكامل ووقف كافة وسائل النقل منها وإليها.

وأكد السفير في بيان صحفي، الأحد، أنه لا توجد أي حالات إصابة بين أبناء الجالية في المدينة أو في الصين، وأن السفارة قامت بتعميم عددٍ من البيانات على أبناء الجالية في المدينة بهدف حصر أعدادهم وجمع بياناتهم وتقديمها للسلطات الصينية، فضلًا عن قيام السفارة بالاتصال بالسلطات الصينية سواء في بكين أو ووهان للوقوف على أي مساعدة يمكن تقديمها للجالية في ظل الحظر.
 
وقامت السفارة بالاتصال المباشر مع كثير من أبناء الجالية في المدينة إضافة لاتصال السفير دكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، بعدد من قيادات الجالية في المدينة لطمأنتهم، وأكد على تفهم السفارة وتضامنها الكامل معهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة في إطار الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الصينية.  

وخلص البيان إلى أن الخارجية المصرية تقدر الجهود الحثيثة للحكومة الصينية في احتواء ومكافحة هذا المرض وتعرب عن تضامنها مع الشعب والقيادة الصينية في هذا الظرف الصعب. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

كورونا يرعب بلاد التنين.. ماذا فعلت الصين لمواجهة الفيروس الغامض

الخارجية: لا إصابات بعدوى فيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية في الصين

ترشيحاتنا

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

ثاني أيام تفعيل ماكينة الأحوال المدنية.. استخراج شهادة الميلاد في 60 ثانية

حلم أولمبياد طوكيو .. منتخب اليد يواجه تونس في نهائي أمم إفريقيا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

خبير نفسى يكشف سبب قتل أم لابنتها في بنها .. فيديو

AdvertisementS

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

هل الحجامة موجودة في الشريعة الإسلامية؟

أهم الأخبار.. قرار عاجل من أمريكا بسبب الكورونا.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية لطفي.. والزمالك يعاقب شيكابالا

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

من داخل الصين .. الولايات المتحدة تتخذ قرارا عاجلا بشأن فيروس كورونا

شبورة وانخفاض درجات الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

يظهر بالصين ويقتل 33 مليوناً.. بيل جيتس يتنبأ بـ فيروس كورونا الجديد قبل 6 سنوات.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. احتمالات تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال إفريقيا.. الزمالك يعاقب شيكابالا.. يد مصر تقترب من طوكيو

بعد مشاهير هوليوود .. رشدي أباظة وفنانو زمان يشاركون في تحدي دوللي الجديد

عقب ظهوره في كثير من الدول .. طرق الوقاية من فيروس كورونا .. شاهد

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 26 -1- 2020.. فيديو

ممرضة صينية تكشف عن أرقام صادمة لضحايا فيروس كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار تويوتا toyota في مصر اليوم بعد آخر تخفيض .. صور

قلب عين شمس .. النعام سكن فيها الفراعنة وضمت أكبر مزارع في مصر.. صور

زلزال تركيا المدمر .. شاهد لحظة خروج طفلة 3 سنوات من تحت الأنقاض