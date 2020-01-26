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منوعات

تحت الصفر.. تدني درجات الحرارة بالسعودية.. وخبراء ينصحون المواطنين

الأحد 26/يناير/2020 - 10:28 ص
الطقس في المملكة
الطقس في المملكة
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محمود نوفل
شهدت العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، تدنياً في درجات الحرارة لمستويات قياسية، وصلت إلى ما دون الصفر مئوية في بعض المناطق.
وسجلت درجات الحرارة الصغرى في تبوك وحائل وطريف واحد درجة تحت الصفر، في الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

وفي كلا من بريدة وسكاكا فسجلت درجات الحرارة صفر مئوية.

فيما سجلت درجة الحرارة في الرياض 2 درجة مئوية، وفي عرعر والقريات سجلت درجة الحرارة 1 درجة مئوية.

ومن جانبهم نصح خبراء الطقس بارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة تنبيهات الأرصاد أولا بأول.

وبدوره ناشد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، من جديد التأكيد على أولياء الأمور بضرورة ارتداء أبنائهم الملابس الشتوية الثقيلة اليوم وغدًا الاثنين؛ بسبب موجة البرد.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للزعاق عبر “تويتر”، بالتزامن مع إصدار توجيهات عدد من الإدارات التعليمية في المملكة لقادة المدارس بشأن الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى.

كما وجه الخبير في الطقس عبدالعزيز الحصيني بأهمية ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة الأطفال في أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في الصباح.

وبسبب موجة البرد الحالية التي تتعرض لها بعض المناطق، تقرر إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس التابعة لها اليوم الأحد إلى الساعة 8:30 صباحًا.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة في مناطق الرياض ومكة والمدينة ونجران، مشيرة إلى تأثير تلك الحالة الجوية على الطرق السريعة.
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