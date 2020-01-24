جبل الموت.. حادث مروع في منحدر فيفاء بـ المملكة العربية السعودية

تعرض ركاب بإحدى السيارات في المملكة العربية السعودية إلى حادث مروع، حيث انقلبت مركبتهم من منحدر جبلي مرتفع.









ووفقا لما نشرته صحيفة سبق السعودية، فقد انتقلت قوات الدفاع المدني، والهلال الأحمر إلى مكان الواقعة، حيث انقلبت السيارة واستقرت في منطقة وعرة جدا بـ قرضة، غرب محافظة فيفاء بالمملكة العربية السعودية.









استمرت عمليات الإنقاذ لعدة ساعات وكانت قد أشارت المعلومات إلى احتمالية وجود وفيات.







وتمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة فيفاء، من انتشال جثة مواطن توفى بسبب سقوط مركبته من المنحدر الجبلي، وبحسب ما ذكرته الجهات المسئولة فإن الحادث نتج عن انحراف المركبة عن مسارها أعلى الجبل، مما أدى إلى انقلابها ووفاة قائد السيارة.













ومنطقة فيفاء هي إحدى محافظات منطقة جازان، الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتشتهر بجبالها التي تحمل نفس الاسم، وتتخذ هذه الجبال من بعيد شكلا هرميا وهي منطقة وعرة جدا، أما ارتفاعها فيصل إلى 3657 مترا.