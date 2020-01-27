اتهامات لعضوة الكونجرس المسلمة إلهان عمر بالتزوج من شقيقها لتسهيل هجرته

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" يبحث في دعاوي بأن عضوة الكونجرس الأمريكي إلهان عمر قد تزوجت من شقيقها، أحمد نور سعيد علمي، بغرض تسهيل هجرته إلى الولايات المتحدة، حيث تبادل المعلومات مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.





وقالت الصحيفة إن هناك بعض المخاوف من أن عضوة الكونجرس قد تزوجت المواطن البريطاني، أحمد نور، لمساعدته على الهجرة إلى الولايات المتحدة، وفي حالة إثبات هذا الأمر معرضة للحبس مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 250 ألف دولار.





ولم يعلن مكتب التحقيقات أو إدارة الهجرة أي معلومات حول الأمر، ولم يعلق مكتب إلهان، إلا أنها كانت نفت هذه الاتهامات من قبل، قائلة إن البعض يملك اسلاموفوبيا وهي مصدر هذه الاتهامات.





وظهر تقرير عام 2016، يشير إلى أن إلهان عمر وأحمد نور علمي، هم أشقاء، حيث تزوجها وسافر إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة ولاية داكوتا الشمالية.





عاش هناك، وانتقل عقب ذلك إلى مينيابوليس حيث كان يعيش في مجمع سكني عام وطُرد فيما بعد. ثم عاد إلى المملكة المتحدة حيث يعيش الآن.



