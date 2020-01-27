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أخبار العالم

9 ملايين درهم.. حاكم رأس الخيمة يصرف تعويضات لمتضرري الأمطار

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:30 م
فيضانات رأس الخيمة
فيضانات رأس الخيمة
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ميـــس رضــا
وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات بقيمة 9 ملايين درهم للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية وتسببت في وقوع أضرار في ممتلكات بعض المواطنين بمناطق متفرقة من الإمارة.

وقامت اللجنة، التي وجه حاكم رأس الخيمة بتشكيلها لحصر وتقييم الأضرار التي خلفتها الأمطار وتضم في عضويتها مدراء عموم الدوائر والهيئات المحلية المعنية بالإمارة، بحصر وتقييم الأضرار ضمن تقرير متكامل تم رفعه إلى حاكم رأس الخيمة وذلك بعد قيامها بجولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة والتقت بالأسر المواطنة التي تضررت منازلها وممتلكاتها.

يأتي قرار حاكم رأس الخيمة بهدف توفير مختلف سبل الدعم السريع للأفراد والأسر لمواجهة أية طوارئ ومساعدتهم على تخطيها بما يضمن لهم أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.
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