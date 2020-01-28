تعرف على الخريطة السياحية بمطروح.. كيف تقضي إجازة نصف العام؟

تتميز محافظة مطروح بتعدد وجهاتها السياحية ففي موسم الصيف تستقبل أكثر من سبعة ملايين شخص لامتداد شواطئها ولكن في موسم الشتاء.





ورصد صدى البلد أفضل المناطق التي يمكن قضاء إجازة نصف العام بمطروح.





واحة سيوة:

تعد واحة سيوة بمحافظة مطروح، من أجمل وأشهر المقاصد الشتوية، بمصر وذلك لما تتميز به من طقس دافئ شتاءً، إلى جانب المقومات الطبيعية والسياحية والأثرية المتعددة مما جعلها مقصدا للسياح المصريين والأجانب.





ومع قدوم إجازة نصف العام تنتعش السياحة بالوحة وترفع الفنادق شعار كامل العدد لاستقبال العديد من الرحلات والوفود للاستمتاع بتلك البقعة الفريدة والتي تقع في قلب الصحراء وتبعد عن مدينة مرسي مطروح بنحو 300 كيلومتر بالإضافة إلى أسعار الإقامة والإعاشة فى متناول الجميع.





أشهر المناطق الجاذبة بسيوة:

عندما تزور سيوة يجب زيارة العديد من المواقع الأثرية الإسلامية، مثل قلعة أو حصن شالي، والآثار الرومانية والفرعونية مثل معبد الوحى أو التكهنات وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى ومعبد آمون.





كما تتميز سيوة بعيون المياه مثل، عين الشمس أو عين جوبا ويطلق عليها أيضًا عين كليوباترا، ويوجد أيضا عين أبو شروف، وتقع على بعد 25 كم من وسط الواحة وبها نسبة كبريت تساهم فى علاج الأمراض.





كما تعد عين فطناس، من أشهر عيون سيوة، ويحرص السياح على زيارتها للاستحمام بها، ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس وسط أشجار النخيل والزيتون وبحيرات الملح.





كما تشكل أشجار النخيل والزيتون التي تغطي أراضي الواحة الواقعة فى قلب الصحراء، مناظر خلابة تغطي أراضي الواحة، زوار الواحة يحرصون علي القيام برحلات السفارى والتزلج على الرمال، والرحلات في الصحراء.





مرسي مطروح والتسوق