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محافظات

لتغيبهم وتقصيرهم فى العمل.. إحالة 32 موظفا للتحقيق بالبحيرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أحال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ٣٢ موظفا بمركزى الرحمانية والمحمودية  لتقصيرهم وغيابهم من العمل دون سند قانونى مما يتسبب فى تعطل مصالح المواطنين.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى أي تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على استمرار الحملات الرقابية  المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الإدارى.

ووجه "آمنة" باستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

كشفت لجان الرقابة والمتابعة خلال حملاتها المرورية المفاجئة لمتابعة الانضباط الإدارى تأخير 15من العاملين بالوحدة الصحية بقرية بويط مابين أطباء وتمريض وإداريين عن العمل وتم إحالتهم للتحقيق بسبب عدم الحضور حتي الساعة التاسعة صباحًا.
   
كما تم إحالة 13 من العاملين بإدارة الشباب والرياضة بالرحمانية للتحقيق بسبب عدم الحضور حتي الساعة التاسعة ونصف صباحًا وإحالة 4 من العاملين بالوحدة المحلية والوحدة الصحية لقرية فيشا للتحقيق لترك العمل دون سند قانونى.
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