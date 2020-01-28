إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، لمواجهة "فيروس كورونا".



وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم، فقد اتخذت المحافظة سلسلة من الإجراءات الوقائية وهي:



- إعلان درجة الاستعداد القصوى ومنع الإجازات بجميع الإدارات التابعة لقطاع الطب الوقائي.



- رفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول على مستوى المحافظة" جوية- برية - بحرية".



- منع الإجازات للعاملين وزيادة القوة البشرية بأقسام الحجر الصحي.



- تدريب جميع الأطباء بمستشفى الحميات على تعريف الحالة والتأكد من توفير مستلزمات مكافحة العدوى "الكمامات – والجوانتيات – والمواد المطهرة".



- التأكيد على تجهيز أقسام العزل في مستشفى الحميات بكافة مستلزمات الفريق الطبي المخصص للتعامل مع الحالات.



- تدريب فريق المعمل بمستشفى الحميات على التعامل مع عينات الحالات المشتبه بها وطرق حفظها.



- نشر تعريف الحالة وآلية الإبلاغ عن أي حالة ينطبق عليها تعريف اشتباه الكورونا المستجدة وتحويلها إلى مستشفى الحميات حيث يتم التعامل مع الحالات.



- الفرز الصحي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات البضائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من دولة الصين.



- تطبيق الإجراءات القياسية لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبه بها إن وجدت.



- الإلتزام بتطهير وسيلة النقل حال وجود حالة اشتباه كورونا على متنها.



وناشدت محافظة الإسكندرية بالمسافرين إلى أي من المناطق المتضررة مراعاة ما يلي للحد من المخاطر العامة للاصابات بالتهابات الجهاز التنفسي الحاد:



- تغطية الفم عند السعال أو العطس بمنديل ورقي.

- غسل اليدين بالماء والصابون.

- تجنب مخالطة المصابين بالفيروس.

- تجنب الاتصال المباشر مع الحيوانات في البلدان التي يعرف فيها انتشار فيروس كورونا المستجدة.





وأصدرت المديرية بيانا اليوم الثلاثاء أوضحت من خلاله أن إسم فيروس "كرونا"، يطلق على عدد كبير من الفيروسات التي تسبب أمراض بالجهاز التنفسي تتراوح بين نزلة البرد البسيطة والأمراض التنفسية الشديدة حسب نوع الفيرس، وتعد كورونا الشائعة مسئولة عن 10 إلى 15 % من نزلات البرد العادية التي تصيب الإنسان سنويا.







وأشار البيان، إلى أن ما حدث بالإسكندرية هو دخول طفل حديث الولادة بعمر الشهرين-من أبناء مركز برج العرب-إلى أحد المستشفيات الخاصة، يوم 21 من الشهر الجاري مصابا بالتهاب شعبي (نزلة شعبية)، ويعاني من أعراض الرشح والسعال وارتفاع درجة حرارته لمدة خمسة عشر يوما، حيث تم علاجه بالمستشفى وخروجه يوم 25 من الشهر نفسه، بعد تحسن حالته.







ولفتت المديرية إلى أن تحاليل الفيروسات كشفت إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع "oc43"، وهو من نوع فيروسات كورونا الشائعة والتي تسبب أعراض نزلات البرد البسيطة كالرشح والسعال وارتفاع درجات الحرارة، ولا تسبب أعراض أشد إلا في حالات مرضى نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.





وأوضحت المديرية أن هذا الفيروس "oc43"، يختلف عن فيروس كورونا المستجد "ncov-2019"، الذي ظهر في مقاطعة "هوبي"، الصينية، وبدأ في الانتشار داخل الصين وشرق أسيا وعدد آخر من بلدان العالم مسببا عدد كبير من الوفيات والإصابات، كما أنه يختلف عن الفيرس المتسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس"، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".





من جانبه قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وةزارة الصحة بالإسكندرية، إن الطفل المصاب لم يغادر البلاد منذ مولده ولم يتصل مع أي شخص قادم من مناطق ظهور فيروس كورونا المستجد.





وأكد "عثمان"، عدم ظهور أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وأن الفيرس الذي أصاب الطفل هو أحد فيروسات كورونا الشائعة المكتشفة منذ ستينيات القرن الماضي والتي تعد واحدة من الفيروسات العديدة المسئولة عن الإصابة بنزلات البرد ومضاعفاته.

ونفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، لأحد الأطفال حديثي الولادة.