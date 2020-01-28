مصر خالية من الكورونا.. الطب الوقائى يوضح طرق الوقاية.. فيديو

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة الزقازيق، إن هناك تهويلا بشكل غير طبيعي حول فيروس الكورونا، لافتا إلى أنه يجب التعامل مع هذا الفيروس بشكل طبيعي مثل باقي الفيروسات.

وأضاف عبد اللطيف المر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن الإنفلونزا الموسمية تتسبب في موت من 300 إلى 350 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن فيروس الكورونا مثل باقي الفيروسات لكنه أخطر بقليل من الفيروسات الموسمية.





وأكد أستاذ الطب الوقائي بكلية الطب، أن من أهم الطرق لمنع انتشار القيروسات هي الوقاية، مشيرا إلى أن هناك طرقا بسيطة للحفاظ على الصحة الجسدية منها؛ غسل الأيدي، خاصة عند لمس الأشخاص المصابين.





وأشار عبد اللطيف المر إلى أن هناك بعض الأشخاص يتهاونون بالطرق البسيطة، والتي منها غسل الأيدي وتعزيز الجهاز المناعي عن طريق المعالجة من الفيروسات البسيطة، مؤكدا أنه يجب الحذر من التواجد مع أشخاص مصابين في أماكن مغلقة.





وأوضح أن فيروس الكورونا من أعراضه فشل في التنفس وفشل كلوي يؤدي إلى الوفاة، لافتا إلى أن مصر آمنة من فيروس الكورونا ولديها طرق وقائية سليمة مقررة من وزارة الصحة العالمية.

