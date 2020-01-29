صحي ولذيذ.. طريقة عمل كيك الشوفان

كيك الشوفان من المعجنات الصحية و اللذيذة التى يمكن إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كيك الشوفان
3 كوب دقيق
1 كوب شوفان
3 بيض
1 و نصف كوب لبن
1 و نصف كوب سكر
1 كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خل
فانيليا
1 باكو بيكنج بودر
طريقة تحضير كيك الشوفان
* يخلط الزيت والسكر والبيض واللبن والفانيليا والخل
* يخلط الدقيق والشوفان والبيكنج بودر
* يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت
* توضع في الفرن حتى تمام النضج