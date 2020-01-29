AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صحي ولذيذ.. طريقة عمل كيك الشوفان

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:24 م
طريقة عمل كيك الشوفان
طريقة عمل كيك الشوفان
Advertisements
هاجر هانئ
كيك الشوفان من المعجنات الصحية و اللذيذة التى يمكن إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

3 كوب دقيق
 1 كوب شوفان
 3 بيض
 1 و نصف كوب لبن
 1 و نصف كوب سكر
 1 كوب زيت
 1 ملعقة كبيرة خل
 فانيليا
 1 باكو بيكنج بودر 

طريقة تحضير كيك الشوفان
* يخلط الزيت والسكر والبيض واللبن والفانيليا والخل
* يخلط الدقيق والشوفان والبيكنج بودر
* يضاف خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت
* توضع في الفرن حتى تمام النضج

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل صفيحة جبنة بأسهل الخطوات

بان وكب كيك .. 3 طرق غير تقليدية لتحضير الكيك

طريقة عمل خبز تورتيلا بأسهل الخطوات

هنتعشى إيه؟.. بان كيك بالجزر.. ومشروب الشيكولاتة بالقرفة

لعشاق القهوة.. طريقة عمل أسرع كيك

طريقة عمل كب كيك الفراولة بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

تفاصيل مهمة عن أول أسرة صينية مصابة بـ كورونا فى الإمارات

مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الافريقي

أسيست صلاح .. تشامبرلين يحرز الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك ويست هام

صورة جديدة تحسم الجدل حول العلاقة بين فايلر وقفشة في الأهلي

عايشين في رعب.. مصرية بالصين تروي طبيعة الحياة في معقل كورونا.. فيديو

بعد اقترابها من الاستحواذ من فودافون مصر.. تعرف على STC عملاق الاتصالات السعودي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام