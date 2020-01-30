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حوادث

كنت هتخانق مع زميلي.. ضبط طالب بحوزته سكين وعصا داخل مدرسة بالإسكندرية

الخميس 30/يناير/2020 - 12:09 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفي الرماح
نجحت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد الصبية يحمل عصا خشبية وسلاح أبيض داخل فناء مدرسة بالإسكندرية.

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو يظهر فيه أحد الصبية يحمل عصا خشبية وسلاح أبيض "سكين كبير الحجم" داخل فناء مدرسة تحت عنوان (فضيحة فى التعليم الفنى بإدارة المنتزه التعليمية).


بالفحص توصلت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد الشخص المعنى بمقطع الفيديو وتبين أنه (طالب بالصف الثانى الإعدادى بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة - مقيم بذات المنطقة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه "والسلاح الأبيض والعصا خشبية" المستخدمين فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بوجود خلافات بينه وأحد الطلاب بإحدى المدارس الثانوية التجارية والتى مقرها ذات المدرسة محل دراسة المذكور بالفترة المسائية، وأنه قام بإحضار المضبوطات تحسبًا لحدوث مشاجرة ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو تلفيات، وأنه أثناء تصويره داخل المدرسة المشار إليها قام بإستعراض القوة مستخدمًا المضبوطات المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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