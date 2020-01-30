تشييع جثمان ضحية الختان بأسيوط

شيع العشرات من أهالي قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، مساء اليوم الخميس، جثمان طفلة ضحية الختان الي مثواها الأخير بمقابر العائلة بعد تصريح النيابة العامة.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما بقرية الحواتكة اثناء عملية ختان لها بإحدى العيادات الخاصة.





على الفور انتقل ضباط المباحث وألقوا القبض على الطبيب ووالد الطفلة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة .

وبالعرض على النيابة العامة قررت دفن الجثة وحبس الطبيب ووالد الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات .