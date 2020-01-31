خلال لقائه نواب دمياط.. مدبولي: تخصيص 10 ملايين جنيه لإنشاء مدخل كفر البطيخ وتغطية الترع

استأنف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، بلقاء نواب محافظة دمياط، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.





واستمع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، باهتمامٍ شديد كل ما عرضه نواب محافظة دمياط من موضوعات وملفات تخص المشكلات التي تعاني منها مدن وقرى محافظة دمياط، ودونها بعناية، تمهيدا للرد عليها، ومن بينها إعادة تقييم ثمن أراضي الإصلاح الزراعي، وأراضي طرح النهر بالمحافظة، وتلك الأراضي المقام عليها مبان بمناطق جمصة والركايبة، وكفر البطيخ، وقرى كفر سعد.





كما تطرق النواب لمشروعات الصرف الصحي، مطالبين بإدراج هذه المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، كما تناول نواب المحافظة المشكلات المتعلقة بقطاع الصيد والاستزراع السمكي، مطالبين، في هذا الصدد، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بالمحافظة.





وتطرّق النواب لمشكلة وجود بعض المصانع المغلقة بالمحافظة، ومنها مصنع الغزل والنسيج، ومصنع "إدفينا" للأغذية المحفوظة، ومصنع الألبان وغيرها من المصانع، مُناشدين رئيس الوزراء كذلك تشديد الرقابة على مستلزمات صناعة الأثاث من مواد خام وأخشاب وغيرها من الخامات الطبيعية، التي يتم استيرادها من الخارج، والتي تدخل في هذه الصناعة؛ كي يتسنى تحقيق تنافسية عالية بين منتجات الدول الأخرى، ومطالبتهم بوضع خطة لتوفير هذه المستلزمات محليًا، مع دراسة إمكانية استزراع أشجار البوبلاتر لتوفير بعض الخامات المستخدمة في هذه الصناعة.





وأشار النواب للناحية التسويقية لمنتجات الأثاث، وضرورة دعم الحكومة للصناع في هذا الشأن، كما طالبوا بإعادة النظر في أساليب منح القروض لأصحاب ورش تصنيع الأثاث، مُعتبرين أنها لا تتماشى مع صغار الصناع، على أن يتم تخفيف إجراءات الضمانات المطلوبة لمنح القروض اللازمة لأصحاب الورش الصغيرة، ومراعاة أن تكون بفائدة بسيطة، وفي هذا الصدد أيضا تم عرض مطلب بضرورة إنشاء مدارس متخصصة في صناعة الأثاث تكون في المرحلة الثانوية الفنية.





كما تحدث النواب عن ضرورة تخصيص أراض للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، وفي الوقت نفسه تناول نواب محافظ دمياط مشكلة وجود مقلب قمامة على مساحة كبيرة يهدد الأراضي الزراعية بقرى الرياض، مُشيرين إلى أنه تم طرح فكرة إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بجنوب مدينة دمياط الجديدة لحماية هذه الأراضي ، وخاصة مع توافر مساحة شاسعة تصلح لهذا الغرض.



