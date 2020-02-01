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يد مصر تصنع المعجزات.. لميس سلامة تهنئ المنتخب على تتويجه بالبطولة الأفريقية

السبت 01/فبراير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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فرح علاء الخولي

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن فرحة المصريين بمنتخب كرة اليد بعد تتويجه بالبطولة الأفريقية.


وقالت لميس سلامة إن "يد مصر تصنع المعجزات دائمًا سواء في الرياضات المختلفة أو في الإنجازات الاقتصادية وغيرها، وإننا نشعر بالفخر والعزة والانتماء عندما يرفع العلم المصري في أي دولة من دول العالم".


وهنأت لميس سلامة، المنتخب المصري لكرة اليد لحصوله على كأس أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.


واستطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بالفوز على تونس بنتيجة 27 / 23  لتحقيق النجمة الأفريقية السابعة فى تاريخه ويخطف تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ونجح منتخب مصر فى تقديم عرض أكثر من رائع بعد تحويل التأخر إلى تقدم وانتفاضة بعد الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة  بتحقيق هذه البطولة تساوى منتخب مصر مع نظيره الجزائرى من حيث عدد البطولات، حيث حقق منتخب مصر البطولة من قبل 6 مرات.

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