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توك شو

الثلج وصل التجمع.. حمدى المرغنى عن حالة الطقس: حسبي الله.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:26 ص
الفنان حمدي المرغني
الفنان حمدي المرغني
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فرح علاء الخولي

استعرضت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أبرز الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان من بين هذه الموضوعات فيديو للفنان حمدي الميرغني.


وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن هناك محبين كثيرين لفصل الشتاء وأجوائه الدافئة، ولكن أيضًا هناك متضررين أكثر لا يحبون فصل الشتاء، وتستمر "الخناقة" بين المؤيدين والمعارضين على فصل الصيف والشتاء.


وتابعت قائلة: "إن هناك من يتهمون من يحبون الشتاء بأنهم ناس كئيبة، والآخرين يتهمون من يحبون الصيف بأنهم ملزقين"، وكشف الفنان حمدي المرغني عن كرهه الشديد لفصل الشتاء لبرودة الجو ونشر فيديو ساخر من إحدى المدن الأوروبية "أنا نفسي أشوف الناس اللي بتقول الشتاء قمر.. الشتاء أبو فروة والدفا.. تعالوا شوفوا التجمع الخامس بقت تلج، وحسبي الله ونعم الوكيل في الشتاء".

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