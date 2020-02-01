باحث يكشف تفاصيل تنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية..فيديو

قال منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوات يمثلن قوة كبيرة فى تنظيم جماعة الإخوان.





وتابع الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية خلال حواره مع الإعلامية أمانى الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:"المراة كانت حاضرة منذ بداية تأسيس تنظيم الإخوان، موضحا:"دور المراة كان هامشيا داخل تنظيم الإخوان فى الماضى".





وأشار إلى أن قسم الأخوات كان يلعب دورا بارزا فى نقل الرسائل بين أعضاء الجماعة المعتقلين والذين يقيمون خارج السجون.





وتتناول أمانى الخياط عبر برنامجها الكبسولة على إكسترا نيوز كشف كل ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات ويخترق الحواجز ويحقق فيما وراء الأقوال والأفعال لكى نصل لما هو خلف القضايا، ونتعرف معه على واقع آخر لكشفها أمام الرأى العام بشفافية مطلقة ليكون هو الحكم.





"الكبسولة" يعرض على شاشة إكسترا نيوز يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الثامنة مساءً.



