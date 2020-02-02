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حوادث

حبس 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بسوهاج

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:07 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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خالد رياض

قررت نيابة أخميم اليوم، حبس 8 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لتنقيبهم عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة مركز أخميم.


تعود الواقعة عندما تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، بضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار داخل منزل بأخميم وبحوزتهم أنفورة من الفخار بطول 60 سنتيمتر ترجع للعصر الفرعوني.


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وتبين أن المقبوض عليهم هم كل من "أحمد. ع" 45 عامًا عامل، وشقيقه "كرم" 34 عامًا عامل، "محمد. ص" 25 عامًا سباك، "عطا. ع" 25 عامًا نقاش، "رفاعي. م" 40 عامًا صاحب مطعم، "إسماعيل. خ" 32 عامًا عامل، "أحمد. ح" 25 عامًا عامل.


وعُثر بالمنزل على حفرة مبنية بشكل دائري بعرض حوالي متر ونصف المتر وعمق 8 أمتار ونصف تنتهي بسرداب يمتد حوالي 6 أمتار، وعُثر بحوزتهم على أنفورة من الفخار بطول حوالي 60 سنتيمتر، كما تم ضبط أدوات الحفر.


حرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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