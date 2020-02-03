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تعليم

وافدو جامعة عين شمس لأنفاق تحيا مصر والمشروعات القومية بقناة السويس

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:54 م
وافدين جامعة عين
وافدين جامعة عين شمس لأنفاق تحيا مصر والمشروعات القومية بقنا
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حسام الفقي
شارك وفد جامعة عين شمس للطلاب الوافدين تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئاسة الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د.عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب, أشراف د.عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة بزيارة أنفاق تحيا مصر ضمن فعاليات اليوم الثالث للملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس.



 حيث تعد أنفاق تحيا مصر إحدى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة والتي تعد شرايين جديدة للحياة تمر أسفل قناة السويس لتصل بقلب سيناء، وتساعد في تعميرها وتنميتها، ويبلغ أطوالها 5820 مترًا ويحتل النفق المركز الثالث على مستوى العالم من حيث القطر، الذي يبلغ 13.20 متر، فضلًا على أنه ينفذ لأول مرة بمصر وبأيادٍ مصرية 100٪

 بحضور الأستاذة الدكتورة ماجدة هجرس القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس وأ. محمد لطفي رئيس قسم رعاية الشباب بالمدن الجامعية عين شمس وأ.علا فتحي برعاية الشباب بالمدينة الجامعية بنات، وهدفت الزيارة تعريف الطلاب الوافدين بما يتم إنجازه على أرض الواقع لينقلوا كل ما شاهدوا لبلادهم، مؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان.
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