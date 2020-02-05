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تكنولوجيا

مفاجأة لأصحاب Samsung Galaxy A51.. إصلاح الكاميرا مجانا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
حالة من الإحباط والصدمة أصابت أصحاب هاتف Galaxy A51 فى العديد من الدول الأوروبية، بعدما اشتكوا من عدم جودة الصور الملتقطة بكاميرا الهاتف، ونشروا شكواهم على تويتر للتنديد بهذا العيب.

واستجابت سامسونج الكورية الجنوبية على الفور بطرح تحديث لحل مشكلة الكاميرا  يبلغ حجمه 240 ميجابايت، وطالبت المستخدمين بتحميله وفور تحميله و إعادة تشغيل الهاتف ستختفى المشكلة للأبد.

يذكر أن سامسونج طرحت Galaxy A51 فى الأسواق بحلول 29 يناير الجارى وهو ضمن الفئة المتوسطة، وجاء بسعر حوالى 320 دولارًا أمريكيًا ما يعادل 5000 جنيه مصريًا لنسخة ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

وجاء Galaxy A51 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED كاملة بدون أى حواف، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 للحماية من الخدوش والكسر.

وزودت سامسونج Galaxy A51 بمعالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعتى 64 و 128 جيجابايت.

ولعشاق التصوير يأتى Galaxy A51 بكاميرا رباعية بدقة 48 و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، بالإضافة لقارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

ويعمل Galaxy A51 ببطارية سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وكابل من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10، و يمكنك الحصول على Galaxy A51 بأربعة ألوان، هى الأبيض والأسود والوردى و الأزرق.
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