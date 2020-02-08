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فن

نسرين الراضي تشارك فى مسلسل سعودى

السبت 08/فبراير/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
تشارك الممثلة المغربية نسرين الراضي في تجسيد أدوار مسلسل تلفزيوني سعودي جديد، بعنوان "ضحايا حلال" يشرف على تصويره المخرج أحمد مدحت.

نسرين تألقت مؤخرا فى فيلم أدم الذى عرض لأول مرة بمهرجان كان السينمائي الدولي وبعدها شارك فى عدة مهرجانات حول العالم ومنها الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى. 

فيلم آدم تقوم فيه لبنى أزبال ونسرين الراضي بدور البطولة، حيث يحكي عن قصة صداقة بين سيدتين، هذا اللقاء سيسمح لواحدة منهما بقبول الطفل الذي ستحمله في أحشائها أما الأخرى فستستعيد ثقتها في الحياة وتعيشها كما هي.

وتم تصوير فيلم ''آدم'' بمدينة الدار البيضاء سنة 2018 ، وهو من انتاج نبيل عيوش ، وإنتاج مشترك بين أمين بنجلون وباتريك كوينت، واشتركت ثلاث شركات تمثلان ثلاث دول وهي (شركة عليان للإنتاج) من المغرب، وشركة (Les Films du Nouveau Monde) من فرنسا، وشركة (Artémis) من بلجيكا.
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