بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

أسعار الذهب

اليوم الاثنين 10-2-2020 في مصر، سجلت انخفاضا جديدا ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام

الذهب

عيار 21 إلى 686 جنيها بعد أن كان

سعر جرام الذهب

أمس الأحد، 688 جنيها لعيار 21 ، و

695

جنيها الاثنين الماضي ،

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة

أسعار الذهب