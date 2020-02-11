محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن والأحياء بتفعيل الإجراءات الاستباقية لمكافحة الفساد

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بتفعيل كافة الإجراءات الإستباقية لمكافحة كافة أوجه الفساد ، جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء.





وخلال الإجتماع؛ شدد محافظ الغربية على وضع خطط تدريبية لجميع العاملين وتفعيل نظام التدقيق والرقابة الإدارية من خلال الجولات المفاجئة مع الإلتزام الكامل بتقديم خدمات المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.

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موجهًا بتفعيل آليات تضمن عدم تعارض المصالح في الأجهزة الحكومية ونشر الأدلة الحكومية في أماكن واضحة والعمل على الربط المميكن لجميع الإدارات وإتخاذ إجراءات الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفي.





وعلى الجانب الآخر؛ وجه محافظ الغربية بتحصيل كافة المتأخرات لتنمية مواد المحافظة وتنظيم عمل الموجة ١٥ لإزالة التعديات على أملاك الدولة لإزالة أكبر عدد ممكن من التعديات وإسترداد حق الشعب وسرعة إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة والعمل على إنهاء حصر الأماكن البديلة للأسواق العشوائية والمواقف.





كما شدد خلال الإجتماع بتكثيف حملات إزالة الإشغالات من الشوارع بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتوفير السيولة المروية.





وفى سياق متصل؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية لأعمال رفع تراكمات القمامة بصفة دورية والعمل على التعاقد مع متعهدين لجمع القمامة من المنزل بالإضافة إلى الإلتزام بصيانة كافة المعدات من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المختصة بذلك.



