القوى العاملة: اتفاقية عمل تحقق مزايا لـ 1250 عاملا برفع الحوافز الشهرية

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع شركة مونديليز ايجيبت فودز ، واللجان النقابية للعاملين بمصنع الشيكولاتة ومصنع البسكويت، ومصنع برج العرب فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتقرير مزايا لنحو 1250 عاملا ، برفع الحوافز الشهرية، وبدل الورادي والأقدمية ومزايا أخرى .





وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على رفع نسب الحافز الشهري من 8% إلى 10% من الراتب الشهري ، ورفع بدل الورادي من 200 إلى 240 جنيها ، وبدل الأقدمية ليصبح 240 جنيها لمن أمضي أكثر من 20 عاما و300 جنيه، مقطوع خاضع للضريبة شهريا لمن أمضي أكثر من 25 عاما بالخدمة من أول يناير 2020.





وقال الوزير: إن الاتفاقية استحدثت بدلا بنفس قيمة بدل الورادي يصرف بصفة شهرية مقطوع خاضع للضريبة للعاملين بنظام تنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام في الأسبوع، أما بالنسبة للتقاعد المبكر فيتم تعديل سياسة إنها الخدمة لتتضمن بدلات الورادي ، وبدل الأقدمية، ورفع قيمة مكافأة بلوغ سن المعاش القانوني إلي 130 ألف جنيه ، ويتم إقرار زيادة سنوية قيمة كوبون رمضان طبقا لمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي.





وبالنسبة لتنظيم ساعات العمل و الراحات الأسبوعية، في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام في الأسبوع، يتم تطبيق هذا النظام بالنسبة لفرق العمل الخاصة بخطوط الإنتاج التي تتطلب العمل بصورة متصلة لسبعة أيام في الأسبوع طبقا لقرار الشركة وحاة العمل وبحد أدنى ستة أشهر، ويتم استحداث فريق عمل رابع لتبادل أيام الإجازات.





ويتم العمل لخمس أيام ثم الحصول علي يوم راحة أسبوعية ، متبوعا بخمسة أيام عمل ثم الحصول على يومين راحة أسبوعية (5 عمل - راحة)(5 عمل - يومان راحة ) (5 عمل - يومان راحة) 5 عمل - راحة) .





وقد وقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2022 ، محمد بلال شرباتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشيرين حامد جودت البغدادي رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد علي محمد الصوفي مير الموارد البشرية بالشركة، وعن اللجان النقابية، عبد الحميد عبد القادر رئيس اللجنة النقابية بمصنع الشوكولاتة ، وعاطف محمد مرسي رئيس اللجنة النقابية بمصنع برج العرب، ونشأت نعيم فهيم رئيس اللجنة النقابية بمصنع البسكويت.





وقدم الوزير الشكر لأطراف الاتفاقية، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية .