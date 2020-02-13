الكتابة بالقلم الجاف هل تؤثر على الوضوء





تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا يقول" هل الكتابة بالقلم الجاف تؤثر على صحة الوضوء.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الكتابة لا تؤثر على الوضوء وليس بعازل للبشرة وهذه الحالة لا تسبب أي أثر للوضوء.





حكم الكلام أثناء الوضوء

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء وضوئه، لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعًا، والأصل في الأفعال الإباحة.





وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟»، أنه بحسب القرآن الكريم والسنة النبوية الأمور السبعة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه.





خطوات الوضوء الأساسية

هناك 7 فرائض و13 سنة لـ الوضوء، والأهم هو عمل الفرائض، أما السنن فهي اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، والوضوء هو الركن الأساسي للصلاة، ومن دونه لا تصلح، لذا وجب علينا معرفة خطوات الوضوء الأساسية.



