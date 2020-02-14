صغيرة على الحب.. قاتل طفلته: كانت واقفة مع واحد قبل الفلانتين

" شوفتها واقفة مع شاب غريب.. ضربتها"، بهذه الكلمات سرد الأب المتهم بقتل ابنته في شبرا الخيمة تفاصيل جريمته التى بدأت بعلمه بتغيبها عن المدرسة.





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- الفلانتين

اللقاء الأخير للفتاة بحبيبها كان قبل عيد الحب "الفلانتين" بأيام قليلة، حيث شاهد والد الفتاة التى لم تكمل بعد عامها السادس عشر، ابنته تقف في وسط الشارع برفقة شاب، فقام بتأديبها إلا أنها توفيت إثر اصطدام رأسها بالحائط.





- مكنتش أقصد

وقال الأب المتهم خلال اعترافاته "مكنش قصدى أموتها .. دى مهما كانت بنتى ودمى وحتة منى.. بس كنت عايز أأدبها علشان مصلحتها"، أنا عامل بإحدى الشركات وبخرج للعمل يوميا علشان توفير احتياجات اسرتى وكنت أقوم بتأديبها بعد أن علمت بغيابها عن المدرسة وأن تعبى معاها ملهوش أى لازمة من أجل تعليمها.





- غياب عن المدرسة

وأضاف المتهم: اكتشفت غيابها فى أحد الأيام من المدرسه فاستشطت غيظا وحزنت على تعبي وشقايا من أجلها هي واخوتها فقمت بمعاقبتها على غيابها المستمر من المدرسة والدروس التى لا أتأخر في سدادها شهريا إلا أنها لم تهتم بحديثي معها.









- علاقة عاطفية

وتابع في أحد الأيام توجهت للمدرسة في منطقة شبرا الخيمة وعلمت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشباب الذي يأتي لها أمام المدرسة فاستشطت غيظا وقررت تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب فقمت بضربها وأثناء ضربي لها ارتطمت رأسها بالحائط ما أصابها بنزيف بالمخ فقمت بنقلها للمستشفى إلا أنها ماتت مؤكدا أن ضربه لها كان بهدف التأديب.





- حبس الأب المتهم

من ناحية اخرى قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حته، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية انتداب الطبيب الشرعي لتشريح ومناظرة الجثة كما قررت النيابة التصريح بدفنها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت النيابة حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.





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- التحريات

وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من المستشفى بوصول فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، إلى المستشفى جثة هامدة وأحضرها والدها لتلقي العلاج، وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، إلى المستشفى، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة، وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى.





- كدمات وسحجات