AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صغيرة على الحب.. قاتل طفلته: كانت واقفة مع واحد قبل الفلانتين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:05 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهواري
" شوفتها واقفة مع شاب غريب.. ضربتها"، بهذه الكلمات سرد الأب المتهم بقتل ابنته في شبرا الخيمة تفاصيل جريمته التى بدأت بعلمه بتغيبها عن المدرسة.


- الفلانتين
اللقاء الأخير للفتاة بحبيبها كان قبل عيد الحب "الفلانتين" بأيام قليلة، حيث شاهد والد الفتاة التى لم تكمل بعد عامها السادس عشر، ابنته تقف في وسط الشارع برفقة شاب، فقام بتأديبها إلا أنها توفيت إثر اصطدام رأسها بالحائط.

- مكنتش أقصد
وقال الأب المتهم خلال اعترافاته "مكنش قصدى أموتها .. دى مهما كانت بنتى ودمى وحتة منى.. بس كنت عايز أأدبها علشان مصلحتها"، أنا عامل بإحدى الشركات وبخرج للعمل يوميا علشان توفير احتياجات اسرتى وكنت أقوم بتأديبها بعد أن علمت بغيابها عن المدرسة وأن تعبى معاها ملهوش أى لازمة من أجل تعليمها.

- غياب عن المدرسة
وأضاف المتهم: اكتشفت غيابها فى أحد الأيام من المدرسه فاستشطت غيظا وحزنت على تعبي وشقايا من أجلها هي واخوتها فقمت بمعاقبتها على غيابها المستمر من المدرسة والدروس التى لا أتأخر في سدادها شهريا إلا أنها لم تهتم بحديثي معها.


- علاقة عاطفية
وتابع في أحد الأيام توجهت للمدرسة في منطقة شبرا الخيمة وعلمت بوجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشباب الذي يأتي لها أمام المدرسة فاستشطت غيظا وقررت تأديبها بسبب وقوفها مع شاب غريب فقمت بضربها وأثناء ضربي لها ارتطمت رأسها بالحائط ما أصابها بنزيف بالمخ فقمت بنقلها للمستشفى إلا أنها ماتت مؤكدا أن ضربه لها كان بهدف التأديب.

- حبس الأب المتهم
من ناحية اخرى قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حته، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية انتداب الطبيب الشرعي لتشريح ومناظرة الجثة كما قررت النيابة التصريح بدفنها وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت النيابة حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيقات.


- التحريات
وكان المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تلقى إشارة من المستشفى بوصول فتاة، تبلغ من العمر 15 سنة، إلى المستشفى جثة هامدة وأحضرها والدها لتلقي العلاج، وانتقل العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، إلى المستشفى، وبسؤال والدها أفاد أن ابنته سقطت من الأسانسير أثناء ذهابها إلى المدرسة، وتوفيت نتيجة سقوطها فنقلها إلى المستشفى.

- كدمات وسحجات
وبمناظرة جثة الطفلة المجني عليها تبين وجود كدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسدها، ما يوحى بأن الواقعة بها شبهة جنائية وليست وفاة طبيعية، وبتضييق الخناق على والدها اعترف بأن المجني عليها توفيت في يده بسبب كثرة اعتدائه عليها بالضرب، ألقى القبض على الأب وتحرر محضر بالواقعه وباشرت النيابة التحقيقات حتى أصدرت قرارها المتقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفيدة ضحية الخلافات الزوجية والانفصال في القليوبية.. زوج والدتها عذبها حتى الموت

حبس قاتل طفلة زوجته في شبرا الخيمة

تجديد حبس قاتل رضيعة زوجته في شبرا الخيمة

العشق الممنوع.. الزوجة والعشيق قتلا سائق التوكتوك من أجل لحظات المتعة فى شبرا.. تفاصيل

قاتلة زوجها: الشيطان ضحك علي ومشيت في الحرام واتفقت مع عشيقي للتخلص منه

ضحية الفلانتين.. يقتل نجلته لوقوفها مع حبيبها أمام المدرسة بشبرا الخيمة الخيمة

ترشيحاتنا

بالفيديو.. شاهد ماذا قال الأطفال عن نظام التعليم الجديد المطبق في أولى و2 ابتدائي

عبدالعال عن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي: اعتداء مرفوض على السلطة القضائية

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

عبد العال يرفض تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن مواطن مصرى.. فيديو

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة

لوك النهاردة ... 10 أفكار لـ إطلالات تتناسب مع عيد الحب

AdvertisementS

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

لوك النهاردة ... 10 أفكار لـ إطلالات تتناسب مع عيد الحب

انخفاض جديد في أسعار MG في مصر.. صور