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حوادث

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:43 ص
زواج القاصرات
زواج القاصرات
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة التحقيقات مع محفظ قرآن وعاطلين ومحام متهمين بالاتجار في القاصرات وتزويجهن للأثرياء العرب.

كشفت الإدارة العامة لمباحث الآداب عن شبكة خطيرة للاتجار بالبشر يقوم فيها محفظ قرآن ومحام ببيع الفتيات القاصرات للأثرياء العرب تحت ستار الزواج مقابل مبلغ ٢٠٠ ألف جنيه للفتاة.

معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الآداب، أفادت بقيام عصابة بالاتجار في الفتيات القاصرات، وتزويجهن لأثرياء العرب مقابل ٢٠٠ ألف جنيه للزيجة الواحدة.

شكل اللواء خالد عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمباحث الآداب، فريق بحث بإشراف اللواء عماد عكاشة نائبه، للإيقاع بالمتهمين وضبطهم.

وبدأت الخطة بقيام أحد ضباط الإدارة بالتنكر في شخصية ثري عربي وطلب إحدى الفتيات للزواج منها، وقام بـاستدراجهم من محافظة الشرقية للمقابلة في منطقة العجوزة بالجيزة.

وفي الميعاد المحدد حضرت الفتاة القاصر بالغة من العمر ١٣ عاما وبرفقتها محفظ قرآن ومحام وشخصان آخران، وبحوزتهم عقود زواج عرفية، وصورا لفتيات في أعمار ١٢ حتى ١٥ عاما وتم القبض عليهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين يقومون بإيواء فتيات أخريات، تم مداهمة المكان والتحفظ عليهم.

وتحرر المحضر رقم ٤٤٩٤ لسنة ٢٠٢٠ العجوزة، وتباشر النيابة التحقيقات.
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