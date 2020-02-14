ورود ودباديب وبالونات.. مظاهر احتفال الدقهلية بعيد الحب ..صور



وقال محمد عادل مهندس" اشتريت لخطيبتى دبدوب ابيض جميل فهى تحب ذلك وكذلك زجاجه بارفان مميزه فعيد الحب هو الاول بعد خطوبتنا والعام القادم سنقضيه سويا فى بيت الزوجيه".

واضافت منى على" طالبه بطب المنصوره" اشتريت لخطيبى باقة ورد مميزه بها الألوان التى يحبها الأبيض والبنفسج فعيد الحب لنا اجمل عيد لاننا مرتبطين منذ عدة سنوات وتوج حبنا بالخطوبه".

وقالت نورا محمد طالبه بالجامعه" حبييى جاب ليا ساعه وورد واحنة هتقضى اليوم باحد المراكب النيليه وسط جو هادى ورائع داخل المركب والمياه كل سنه وانت طيب حبيبى". وقال محمد عادل مهندس" اشتريت لخطيبتى دبدوب ابيض جميل فهى تحب ذلك وكذلك زجاجه بارفان مميزه فعيد الحب هو الاول بعد خطوبتنا والعام القادم سنقضيه سويا فى بيت الزوجيه".

شهدت محلات الورد والهدايا بالمنصورة اقبالا شديدا من قبل المواطنين لشراء هدايا عيد الحب حيث كانت الورود والألعاب المجسمة والدباديب والبالونات التي كتب عليها " حبيبى و love هى السائدة والتى يحملها الشباب والفتيات كما قاموا بالتقاط صور السيلفى والفوتو سيشن .