قاسم عبدالكريم: منتخب العراق سيحقق نتائج طيبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

قال الإعلامي العراقي قاسم عبدالكريم، إن منتخب بلاده قادر على تحقيق نتائج طيبة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لما يمتلكه من خبرات تؤهله للوصول إلى أدوار متقدمة.









وأضاف عبدالكريم، في تصريحات، أن الرياضة في العراق لا تنال الحظ الكافي من الاهتمام، مما يتطلب من القائمين على الرياضة في العراق، الاهتمام بالرياضة وزرعها في نفوس شبابنا، منوها بأن الرياضة بكافة أنواعها كفيلة بعدم إنجرار الشباب إلى التطرف.





وشدد على ضرورة الاهتمام بالمنتخب العراقي والبدء في تجهيزه من الآن لتصفيات كأس العالم 2022 للوصول إلى أدوار متقدمة لكي ترفع اسم العراق في البطولة الأكبر شعبية.



