الحب الحقيقي .. كل شيء عنه ما تعريفه وكيف يحدث

الحب فهذا يعني أننا أمام حالة أقل ما يمكن وصفها به أنها معجزة، ولم لا يكون الحب معجزة ؟ الحب الحقيقي يأتي مرة واحدة في حياتك ويجعلك إنسانا أفضل وأجمل ، وإن لم تتغير للأفضل بسببه فتأكد أن مشاعرك كانت وهمية . أن تصنع البشرية آلاف الأعمال الإبداعية في محاولة للتعبير عن شعور واحد هوفهذا يعني أننا أمام حالة أقل ما يمكن وصفها به أنها معجزة، ولم لا يكون الحب معجزة ؟يأتي مرة واحدة في حياتك ويجعلك إنسانا أفضل وأجمل ، وإن لم تتغير للأفضل بسببه فتأكد أن مشاعرك كانت وهمية .





وهناك الكثير من الأوصاف التي وصم بها شعور الحب عبر مئات السنوات فهو الأعمى الذي يجعلك لا ترى سوى الجميل فيمن تحبه ، وهو رحلة للقلب يتعرف فيها الإنسان على طبيعته، وهو الضعف والقوة والأمن و الخوف حين تترك من تحب تصبح تائها وإن وجدته كأنك وجدت الدنيا.





تعريف الحب :





الحب هو شعور قوي بداخلك يجذبك نحو طرف آخر ، ويجعلك تهتم به وبمشاعره ، وتشعر كأنك لا ترى غيره في هذه الدنيا ، وتسعى دائما لتمنحه السعادة ، البعض يرى أنه أجمل حقيقة على وجه الأرض وفي الغالب هؤلاء عاشوا قصة حب متبادلة مع الطرف الآخر، بينما من مروا بقصص غير مكتملة يرونه جحيما .





ولكي نتعامل مع تعريف الحب على أنه أمر مسلم به أو واضح تماما فهذه مسألة صعبة لأن الإنسان حين يشعر بالحب غالبا لا يكون لهذا سببا واضحا ، وإن وجد السبب فلا يعتبر هذا حبا ، وهناك تعريفات على عدة مستويات للحب منها التعريف الفلسفي أو النفسي أو العلمي أو حتى المرتبط بعلم الاجتماع أو بالعاطفة المجردة ، لكن هناك اتفاق على أنه تجربة إنسانية معقدة تستحق البحث والدراسة والمراقبة .





ما هو الحب :





هناك من يفسرون شعور الحب بشكل علمي ويربطونه بالمخ ، وبمجموعة من الهرمونات التي يفرزها جسم الإنسان ويعتبرونه رد فعل للغرائز البيولوجية .





الحب وهو ما يفسر الحب من النظرة الأولى ، وينجذب الدماغ لعدة عناصر ترتبط في الأساس بما تنشده مخيلة من يحب بمعنى أن قد يكون ارتبط في طفولته برائحة معينة أو هيئة معينة لشخص تمنى أن تكون في حبيبه مثل الصوت أو العينين أو الجسم أو طريقة الكلام ، وفي هذه اللحظة يفرز الجسم هرموني الرغبة وهما التستوستورين و ووفقا لبعض الدراسات يبدأ الحب من الدماغ الذي يحتاج من دقيقة لـ 4 دقائق حتى يقع فيوهو ما يفسر الحب من النظرة الأولى ، وينجذب الدماغ لعدة عناصر ترتبط في الأساس بما تنشده مخيلة من يحب بمعنى أن قد يكون ارتبط في طفولته برائحة معينة أو هيئة معينة لشخص تمنى أن تكون في حبيبه مثل الصوت أو العينين أو الجسم أو طريقة الكلام ، وفي هذه اللحظة يفرز الجسم هرموني الرغبة وهما التستوستورين و الاستروجين





في المرحلة الثانية من الحب يكون هناك 3 هرمونات أساسية تسيطر على مخ الإنسان هي الدوبامين وهو يمنحك شعور بالسعادة يشبه المخدرات ، و السيروتونين وهو ما يجعلك تتصرف دون منطق أو بجنون ، والأدرينالين و يجعلك تتصرف بإندفاع ويزيد من نبضات القلب .





وللحب مفهوم مختلف عند الفلاسفة فهم يعتقدون أن المشكلات الأساسية في حياة الإنسان يتعرض لها نظرا لنقص الحب، ويعتبرون أن الحب شئ غير منطقي ولا يمكن إدراكه بالعقل ، ويربط الفلاسفة الحب بمفاهيم مختلفة ، فأفلاطون وسقراط يرون أن الحب الذي يسعى للجمال هو حب باق للأبد بينما يربطه فلاسفة آخرون بالرغبة الجنسية مثل ليديل .





بالنسبة لعلم النفس فهو يقسم الحب لأنواع فهناك الحب الجسدي ، والعاطفي والروحي ، والعقلي ، لكن يذهب بعض علماء النفس إلى أنه مرض نفسي يسيطر على الإنسان ويجعله يتصرف دون منطق .





صباح الحب :





حين تستيقظ وأنت في قلبك حب ما سواء لحياتك او لعملك او لمن حولك فإن هذا الحب سيمنحك القدرة على المواصلة و الانتاج وسيحفزك لتكون أفضل ، وسيمنحك في صباح كل يوم شعورا بأنك تبدأ حياتك من جديد كما سيمكنك من التغلب على المصاعب والازمات .





و يعتبر أجمل شعور في الحب هو أن تستيقظ على رسالة صباحية ممن تحب، فهذا يزيد التواصل بينك وبين من تحب ويشعر الطرف الآخر بالاهتمام الذي يعتبر وقد الحب فإن غاب الاهتمام فكأن الحب لم يكن .





الحب لا يفهم بالكلام :





نعم إن الحب لا يفهم بالكلام لأنه أفعال من يحب حقا لا يفوت أي فرصة دون أن يثبت مشاعره ويعبر عنها، بل إن المواقف تفضح هؤلاء الذين يدعون الحب ، والحب يجعلك تضحي وتغامر وتسعى لإسعاد من تحب بكل الطرق .





وحتى تفرق بين من يحبونك ومن يستغلونك ربما تحتاج للكثير من الوقت ، لكن تحتاج إلى موقف واحد ليكشف لك كل شئ ، ومن تحبه لن يعطيك فرصة لتطلب منه المساعدة لأنه سيكون بجانبك في كل وقت وحين بدافع من مشاعره تجاهك .





كلام عن الحب :





تبارى الشعراء والعاشقون وكاتبو الأغاني على مدار مئات السنين في الكتابة عن الحب ، لذلك تستطيع أن تجد المئات من الكلمات التي تعبر بها عن حبك وعن مشاعرك التي تمر بها فكلمة " أحبك " هي كلمة تجمع الكثير من المشاعر المتداخلة وهي تعني مثلا " أريدك " أو ابق بجانبي للأبد أو لا تتخلى عني، أو أنني أشتاق إليك ، ومن أجمل ما قيل في الحب ، كلمات الكاتب الكبير محمود عباس العقاد :" من يحب يحب للأبد " ، وكلمات نزار قباني " الحب في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه ".





المكان هنا لا يتسع لسرد الأقاويل عن الحب لكنني أنتقي بعضا منها كالتالي :





- إن الله يقذف الحب في قلوبنا فلا تسأل محبا لماذا أحببت .. " علي بن أبي طالب "





- من العبث أن تناقش العاشق في عشقه .. " نجيب محفوظ"





- إن الحب لا يسأم ولا يمل ولا يعرف الفتور ، ولابد أن تلح في طلبك حتى تظفر بمن تحب أو تفنى دونه .. " طه حسين "





- الحب هو العذر الوحيد الشريف للعبودية .. "إحسان عبد القدوس"





- الحب هو الحب فقط لا يوجد ما يمكن وصفه به





- إن الحب لا يمكنه أن يمحو الماضي لكنه يغير المستقبل





وجوه الحب :





يجب أن ندرك أن للحب أوجه كثيرة ولا يتوقف عن الحب بين رجل وإمرأة ، لكنه علاقة تربطنا بالكثيرين وتجمعنا بهم ، فهناك حب العائلة ، وحب الأم لابنها والوالد لأبنائه وحب الأصدقاء ، وأيضا هناك الحب للأشياء فمثلا قد تشعر بالحب نحو عمل أو مبدأ أو مكان أو حتى طعام معين أو هواية معينة .





الحب هو :





وأجمل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان أن يكون له نصيبا في حبه وتختلف حاجة كل إنسان للحب في حياته فهناك من يعتبرونه أولوية ويتأثرون به بشكل إيجابي كبير أو سلبي للأسف ، لكن الإنسان في النهاية يجب أن يدرك طبيعة هذا الشعور ويضعه في مكانه الصحيح حتى تسير حياته على النحو الأمثل ولكي لا يتحول أهم شعور في الدنيا إلى معول هدم بدلا من أن يكون أكبر داعم له .



