الإعدام شنقا لـ عاملين ذبحا سائق توك توك وسرقاه بالإكراه في أبو النمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار عادل علي أبو المال، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، ومحمد سيلمان محمود، بإعدام عاملين حضوريا، وبراءة أخر فى اتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته بالإكراه بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.





وكان المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة ، أحال القضية رقم 6951 لسنة 2018 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 4254 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من سيد عبد الحميد عبد الرسول وشهرته سيد جودة، عامل، 22 سنة، وحسين يونس محمد حمدين، 30 سنة عامل خردة، ومصطفى محمود أحمد محمود، 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات، لقيام المتهم الاول والثاني بقتل المجني عليه بدر جنيدي غريب، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بان بيتوا النية وعقد العزم على ازهاق روح ايا من تسوقه الظروف من الناس تحقيقا لغايتهم بسرقة دراجة نارية ذات الثلاث عجلات، فاتحدت إرادتهم على ما انتوياه، واعدا كلا منهما سلاحا ابيض "مطواه" ووزعا فيما بينهما كاتفاقهما المسبق وهاما فى الارض فسادا وظلا يبحثان عن فريستهما حتى وقع ناظر المتهم الاول على الدراجة النارية قيادة المجني عليه فاستوقفه دعيا طلب توصيله الى حيث اراد سيرهما بالطريق تقابل معالمتهم الثاني الذي كان بانتظاره سلفا فاستقل برفقته الدراجة النارية مقتادين إياه لمكان قصي خلا من السابلة بعيدا عن أعين الرقباء، طالبين منه التوقف وسددا له عدة طعنات قاسيات باستخدام الاسلحة البيضاء المعدة سلفا فى مناطق متفرقة من جسده منتويان ازهاق رزحه متحدة ارادتهما على تحقيق غايتهما الإجرامية فأحدثا به الإصابات التى أودت بحياته.





وارتبط بتلك الجريمة جناية أخرى سرقا الدراجة النارية قيادة المجني عليه والمملوكة للمجني عليها انتصار عابدين عبد الصمد وكان ذلك ليلا، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض 2 مطواة.





واشترك المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة سرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه وذلك بقيامه ببيع متحصلات تلك الجريمة.