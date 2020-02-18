التعاون السعودي يحلق في صدارة المجموعة الثالثة منفردا في دوري أبطال آسيا

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.





وتضم المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، أندية التعاون السعودي والدحيل القطري والشارقة الإماراتي، بالإضافة إلى بيرسيبوليس الإيراني.





وبهذه النتائج، تصدر التعاون، جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الدحيل القطري الثاني.





وتساوى ناديي الشارقة وبيرسبوليس، في عدد النقاط بـ"نقطة وحيدة"، مع أفضلية للفريق الإماراتي، الذي جاء في المركز الثالث، وبفارق الأهداف عن ممثل إيران "الرابع".