الصين تشجب وتدين قرارا أمريكيا بمعاملة وسائل إعلامها كبعثات دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، شجبها وإدانتها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمعاملة وسائل إعلام صينية رسمية كبعثات دبلوماسية أجنبية، بما يتيح لها تشديد قواعد عملها.





جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت، تعليقا على قرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف 5 وسائل إعلام رسمية صينية (شينخوا، CGTN، راديو الصين الدولي، صحيفة تشاينا ديلي، وصحيفة الشعب اليومية) كبعثات أجنبية، ومطالبتها بالامتثال للقواعد التي تحكم عمل السفارات والقنصليات الأجنبية.





وقال شوانغ "نشجب ونرفض القرار الخاطئ للولايات المتحدة، تلعب وسائل الإعلام دورا مهما لتسهيل التواصل والتفاهم بين الناس من مختلف البلدان، ولطالما تقوم مكاتب وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة بتغطية الأخبار بموضوعية وحياد مع تحري الحقيقة والدقة، وهو ما ساعد على تعزيز التفاهم المتبادل والاتصال والتبادل الثقافي بين بلدينا".



