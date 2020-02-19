جامعة سوهاج تحتل مركزا متقدما في تصنيف دول الاقتصاديات الناشئة لـ 2020

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أن هيئة التايمز Times Higher Education، أعلنت رسميًا تصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة لعام ٢٠٢٠م، والذى أظهر تقدمًا ملحوظًا بمركز الجامعة، حيث قفزت للمركز (٣٠١-٣٥٠)، بعد أن كان تصنيفها السابق 1001 في أواخر عام 2019.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا التقدم يعكس إلى حد كبير حجم الجهود المبذولة والتي أدت إلى ارتقاء الجامعة في التصنيف ليصل لهذا المركز المتقدم، مشيرًا إلى أن التصنيف كان بناءًا علي ١٣ معيارًا مقسم إلى خمسة محاور تتمثل في بيئة التعلم، البحوث الجامعية، حجم مساهمات الجامعة، تأثير وأثر البحث العلمي والابتكار وانفتاح الجامعة على العالم.





وأكد عزيز أن الجامعة مستمرة في التطوير المبني على المعايير الحديثة في الجانبين العلمي والتعليمي، مضيفا أن الجامعة تسخر كافة إمكانيتها لدعم احتياجات البحث العلمى، وتعظيم النشر الدولى للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمعامل البحثية وتطويرها، وتحديث الأجهزة العلمية، وتوفير متطلبات البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تحسين تسويق مخرجات الجامعة وزيادة دورها في خدمة المجتمع.





وجدير بالذكر أن تصنيف هيئة التايمز البريطانية، يعد أحد أكثر التصنيفات موضوعيةً على مستوى العالم، ويتم سنويًا لتحديد أفضل الجامعات على مستوى العالم.