اليمن: نشكر السيسي على جهوده في تدشين جسر الرحمة

أعرب علي محسن صالح، نائب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، عن شكره للحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودهما في تدشين جسر الرحمة الجوي لنقل المرضى اليمنيين.

ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية عن صالح قوله خلال استقباله السفير المصري لدى اليمن، أحمد فاروق، الأربعاء: "نعرب عن بالغ الشكر والتقدير لمساندة الأشقاء في مصر ولدعم القيادة المصرية بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي لليمن وحفاوتها واستقبالها لليمنيين في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي تعيشها بلادنا".

وأضاف: "نشكر دور مصر الداعم للشرعية ضمن دول التحالف، والذي يأتي امتدادًا لموقفها وإسهامها في إنجاح ثورة 26 سبتمبر الخالدة، ونؤكد على ما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر المحبة وروابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك وأن هذه المواقف الأخوية ستظل محفورة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني وقيادته".

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدشن أولى رحلات الجسر الجوي لنقل عدد من المرضى اليمنيين للعلاج في العاصمة الأردنية عمَّان، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.

وقال التحالف إن الرحلات تأتي في إطار "الجهود الإنسانية وحرص قوات التحالف على التخفيف من الأوضاع التي يعاني منها الشعب اليمني، وتحسين ظروفه الإنسانية".