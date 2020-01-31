اليمن: نشكر مصر على جهودها في تدشين الجسر الجوي لعلاج المرضى

أصدرت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الخميس، بيانًا أعربت فيه عن شكرها لجهود مصر في تدشين الجسر الجوي لعلاج المرضى ونقلهم إليها بالاشتراك مع الأردن وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية.





وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "نشكر الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية".





وأضاف: "هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".





وكان التحالف العربي أعلن ، الأربعاء، تدشين جسر إخلاء جوي، لنقل المرضي والحالات العلاجية المُستعصية من اليمن إلى مصر والأردن، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





كان سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، استقبل نهاية ديسمبر الماضى، اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ولجنة علاج الجرحى في مصر ومدير مكتب محافظ مأرب، حيث رحب السفير بالوفد معبرا عن تقديره لكل ما تقدمه رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ، تجاه الجرحى من دعم ومساندة لما يحتاجه الجريح كما شكر وزارة الدفاع لحسن اختيار اللجنة الطبية ولجنة علاج الجرحى التي تعمل بمسؤولية وشفافية ساعدت على علاج الجرحى وحصولهم على كافة الرعاية المميزة .



