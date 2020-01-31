AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليمن: نشكر مصر على جهودها في تدشين الجسر الجوي لعلاج المرضى

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية اليمنية، أمس الخميس، بيانًا أعربت فيه عن شكرها لجهود مصر في تدشين الجسر الجوي لعلاج المرضى ونقلهم إليها بالاشتراك مع الأردن وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية. 

وقال البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "نشكر الأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية".

وأضاف: "هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".

وكان التحالف العربي أعلن، الأربعاء، تدشين جسر إخلاء جوي، لنقل المرضي والحالات العلاجية المُستعصية من اليمن إلى مصر والأردن، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. 

كان سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد  مارم، استقبل نهاية ديسمبر الماضى، اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع اليمنية ولجنة علاج الجرحى في مصر ومدير مكتب محافظ مأرب، حيث رحب  السفير بالوفد معبرا عن تقديره لكل ما تقدمه رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ،  تجاه الجرحى من دعم ومساندة  لما يحتاجه الجريح  كما شكر وزارة الدفاع  لحسن اختيار اللجنة الطبية ولجنة علاج الجرحى التي تعمل بمسؤولية وشفافية ساعدت على علاج الجرحى وحصولهم على كافة الرعاية المميزة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة المخا اليمنية

ارتفاع ضحايا الهجوم الحوثي على معسكر الجيش اليمني في مأرب إلى 70 قتيلا

تحالف دعم الشرعية يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج في مصر

طائرات الرحمة.. جسر جوي لنقل المرضى من اليمن إلى القاهرة وعمّان

ترشيحاتنا

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl

مرتضى منصور: اتخذت قرارات لإعادة الانضباط بين لاعبي الزمالك.. تفاصيل

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

بصورة ورسالة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

بعثة الأهلي تصل إلى السودان وسط استقبال جماهيري حافل.. فيديو

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتزامن مع كورونا.. حملات الكترونية ضد شيّ الكلاب حية في الصين

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة