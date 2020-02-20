البيئة والكهرباء تضعان حجر الأساس لمشروع محطة تعمل بطاقة الرياح بـ جبل الزيت

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى احتفالية "وضع حجر الأساس لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت"، الذى تنفذه شركة ليكيلا باور العاملة فى مجال تنفيذ محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح .









وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة تولى اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ محطات طاقة نظيفة تساهم فى التخقيف من غازات الاحتباس الحرارى وتحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وذلك فى ظل ما تتمتع به مصر من مصادر للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية او طاقة مولدة من الرياح .





وأوضحت أن مشروعات الطاقة المتجددة تساهم فى تحقيق الاستدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بشكل يلبى متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر ، مشيرة إلى أهمية تنفيذ الشراكات بين القطاع العام والخاص لضمان تحقيق الاستدامة.





وأضافت وزيرة البيئة ان تلك المشروعات تحقق ما اتفقت عليه مصر والدول الافريقية من أجل العمل على التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وهذا ما ينص عليه اتفاق باريس والذى تتعاون كافة الدول النامية والمتقدمة من أجل تحقيقه لمواجهة الآثار السلبية لتغيرات المناخ، مشيرة إلى تعاون وزارة البيئة مع وزارة الكهرباء لسنوات طويلة مضت من أجل إيجاد حلول لحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجى .



