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تكنولوجيا

بنموذج تأجير جديد.. أوبر تستأنف نشاطها في كولومبيا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:00 ص
Uber
Uber
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شيماء عبد المنعم
استأنفت شركة أوبر "Uber" الأمريكية، عملياتها في كولومبيا بعد العثور على "بديل" يعطيها القدرة على العمل بشكل قانوني في البلاد.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، اضطرت شركة  خدمات النقل الذكي إلى تعليق عملياتها في كولومبيا في الأول من فبراير الجاري، بعدما أصدرت من هيئة الصناعة والتجارة بالبلاد أمرا بالوقوف منحازة إلى جانب شركة سيارات الأجرة التي أتهمت أوبر قائلة: "إنها انتهكت قواعد المنافسة".

ووصفت شركة أوبر الحكم بأنه "تعسفي" وقائلة: "إنه ينتهك اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وكولومبيا".

والآن، بعد إعادة الشركة إطلاق خدماتها بنموذج أعمال جديد يسمح للركاب باستئجار سيارة مع سائق، والذي ستوفر أوبر من خلاله خمسة مستويات مختلفة من الخدمة.

وقال متحدث "أوبر" لوكالة رويترز: "سيكون النموذج الجديد بمثابة "نقطة اتصال" من الناحية الفنية بين الطرفين في كولومبيا، وأضاف: "نموذجنا الجديد سيسمح للمستخدمين باستئجار سيارة مع سائق بموجب اتفاق بين الطرفين. سيكون التطبيق هو نقطة الاتصال التي تربط الطرفين معًا لإبرام عقد".

وقالت الشركة إنها تريد مواصلة المفاوضات مع السلطات الكولومبية لبناء لوائح عصرية لشركات خدمات النقل الذكي.

ويأتي هذا التطور نتيجة لجهود الشركة للبحث عن "بدائل جديدة" في السوق الكولومبية، ويبدو أن Uber تريد توسيع عروضه إلى السائقين الكولومبيين عن طريق إضافة سيارات الأجرة التقليدية إلى تشكيلة الفريق الخاصة بالشركة.

وذكرت أوبر التي بدأت نشاطها في كولومبيا عام 2013، ويعمل لديها 88 ألف سائق وتنقل مليوني شخص شهريا، في بيان لها قائلة: "نريد أن نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تسمح للبدائل التقليدية والجديدة (للنقل) بالتعايش". 

الجدير بالذكر أن كولومبيا ليست الدولة الوحيدة التي حظرت "أوبر"، ففي السابق أصبحت الخدمة غير متوفرة في العديد من المناطق الأخرى حول العالم، بما في ذلك معظم دول جنوب شرق آسيا وبعض أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.
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