AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

السبت 22/فبراير/2020 - 03:52 ص
طعن إمام مسجد في
طعن إمام مسجد في لندن
Advertisements
عزة عاطف

تعرض إمام مسجد في لندن للطعن في الرقبة أول أمس على يد شاب بريطاني كاره للإسلام، بعد أن خدعه الشاب لفترة طويلة على أنه راغب في تعلم الإسلام ليتمكن من دخول المسجد باستمرار دون ريبة.


وبالفعل انقض المجرم على الإمام السبعيني «رأفت ماجلاد» أثناء صلاة الظهر وحشر سكينه في رقبته بعدما شق صفوف المصلين قبل أن يتمكن أحد من منعه داخل مسجد لندن المركزي في ريجنتس بارك.


وتفاجئ المصلين أمس بالإمام رأفت ماجلاد الذي قضى 30 عامًا من عمره يرفع الأذان 5 مرات يوميًا مع كل صلاة وقد ترك المستشفى وحضر إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وعندما سأله الصحفيون، كان موقفه بطوليًا حيث قال بأنه "يشعر بالأسف" تجاه الشاب الذي هاجمه، لكنه "يسامحه لأن الإسلام أمر بالتسامح".


وأضاف معلقًا على حضوره صلاة الجمعة رغم حالته: "لا يمكنني تفويت صلاة الجمعة أبدًا، إنه يوم مهم لنا كمسلمين، أشعر وكأنني أفتقد شيئًا غاليًا إذا فاتني" وفقًا لصحيفة مترو.


 الجدير بالذكر أن الشيخ رأفت ماجلاد كان المسئول عن غسل «دودي الفايد» بعد وفاته في سيارته برفقة الأميرة «ديانا» في الحادث الشهير الذي راح الثنائي ضحيته، وقد تولى رأفت طقوس الجنازة في ذلك الوقت.

اقرأ المزيد:

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

كان المصلين قد استطاعوا السيطرة على المجرم قبل تمكنه من الفرار واحتجازه حتى حضرت الشرطة واعتقلته بتهمة محاولة القتل، يقول المصلين بأنهم اعتادوا رؤية الشاب منذ 3 شهر يحضر إلى المسجد ليعلمه الشيخ لكن سلوكه كان مريبًا ومثيرًا للشكوك.


وقد حث عمدة لندن «صادق خان» المصلين عبر مكبرات الصوت في المسجد على التزام اليقظة وطمأنهم بأن الشرطة ستحافظ على تواجدها بانتظام في الموقع لمنع أي شخص مثيرًا للريبة من التقدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. إسرائيل تقتحم الأقصى وتعتدي على المصلين.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين بالأقصى ويعتقل مدنيين

أول بركات خطة ترامب ..قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين.. فيديو

وسط ذهول المصلين.. وفاة إمام مسجد بالوراق أثناء خطبة الجمعة.. صور

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

أثناء الاستعداد للصلاة.. تفاصيل حادث الطعن داخل مسجد بـ لندن

ترشيحاتنا

متحول جنسيًا.. راقصة عربية تثير الجدل بهذا الفيديو

لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

تعرف على موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة القمة

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

AdvertisementS

البروفيسور مجدي يعقوب يسقط أرضا.. ولفتة طيبة من سميح ساويرس تجاهه.. فيديو

في أول رد فعل على إهانته.. عمرو الجنايني يشكو مرتضى منصور لـ الانضباط

عبر الإذاعة الداخلية.. مرتضى منصور يعلن موقفه النهائي من لعب القمة

أخبار الاهلي.. عاشور يتوعد لاعبي الأبيض.. سبب طرد كهربا ومصيره بعد مباراة السوبر

هل تعمد ضرب محمد رمضان؟.. باسم سمرة يرد عبر صدى البلد

خلصت عليها وريحت دماغي.. قاتل زوجته بالدقهلية: زنانة وبتطلب فلوس كتير

شاهد.. فنانة شهيرة تقوم بحركة «غير لائقة» خلال مهرجان الفجيرة والكاميرات تلتقطها

فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

ميدو: مباراة القمة في موعدها.. وإيقاف 3 لاعبين من كل فريق

برسالة إلى نجم الأهلي.. عبدالله جمعة يمازح عشاق الأحمر

هانى حتحوت يكشف حقيقة لعب الزمالك بالصف الثاني أمام الأهلي في الدوري..فيديو

كمامات من القمامة.. بيان عاجل من البرلمان للقبض على صاحب مصنع غير مرخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

القبض على مسلح بالقرب من منزل الأمير تشارلز ملك بريطانيا المنتظر

بسبب فيروس كورونا.. الاعتداء بالضرب على طالب آسيوي ونقله للمستشفى