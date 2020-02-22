إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

تعرض إمام مسجد في لندن للطعن في الرقبة أول أمس على يد شاب بريطاني كاره للإسلام، بعد أن خدعه الشاب لفترة طويلة على أنه راغب في تعلم الإسلام ليتمكن من دخول المسجد باستمرار دون ريبة.





وبالفعل انقض المجرم على الإمام السبعيني «رأفت ماجلاد» أثناء صلاة الظهر وحشر سكينه في رقبته بعدما شق صفوف المصلين قبل أن يتمكن أحد من منعه داخل مسجد لندن المركزي في ريجنتس بارك.





وتفاجئ المصلين أمس بالإمام رأفت ماجلاد الذي قضى 30 عامًا من عمره يرفع الأذان 5 مرات يوميًا مع كل صلاة وقد ترك المستشفى وحضر إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وعندما سأله الصحفيون، كان موقفه بطوليًا حيث قال بأنه "يشعر بالأسف" تجاه الشاب الذي هاجمه، لكنه "يسامحه لأن الإسلام أمر بالتسامح".





وأضاف معلقًا على حضوره صلاة الجمعة رغم حالته: "لا يمكنني تفويت صلاة الجمعة أبدًا، إنه يوم مهم لنا كمسلمين، أشعر وكأنني أفتقد شيئًا غاليًا إذا فاتني" وفقًا لصحيفة مترو.





الجدير بالذكر أن الشيخ رأفت ماجلاد كان المسئول عن غسل «دودي الفايد» بعد وفاته في سيارته برفقة الأميرة «ديانا» في الحادث الشهير الذي راح الثنائي ضحيته، وقد تولى رأفت طقوس الجنازة في ذلك الوقت.

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كان المصلين قد استطاعوا السيطرة على المجرم قبل تمكنه من الفرار واحتجازه حتى حضرت الشرطة واعتقلته بتهمة محاولة القتل، يقول المصلين بأنهم اعتادوا رؤية الشاب منذ 3 شهر يحضر إلى المسجد ليعلمه الشيخ لكن سلوكه كان مريبًا ومثيرًا للشكوك.





وقد حث عمدة لندن «صادق خان» المصلين عبر مكبرات الصوت في المسجد على التزام اليقظة وطمأنهم بأن الشرطة ستحافظ على تواجدها بانتظام في الموقع لمنع أي شخص مثيرًا للريبة من التقدم.