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منوعات

شاهد.. أول فيديو للألماني منفذ الهجوم الإرهابي على مسلمين في مقهى للشيشة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:55 ص
الألماني الإرهابي
الألماني الإرهابي
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عزة عاطف

ارتفعت جرائم الكراهية في ألمانيا خلال الآونة الأخيرة خاصة مع اقتراب سيطرة حزب «البديل من أجل ألمانيا» على البرلمان حيث يعتمد في سياسته على التخويف من اللاجئين وفوبيا الأعراق الأخرى كالإسلام.

نفذ أحد أعضاء الجماعات المتطرفة في ألمانيا هجومًا إرهابيًا بإطلاق النار على 2 من مقاهي الشيشة في مدينة هناو الألمانية، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص من الأتراك والأكراد اللاجئين وفقًا للبي بي سي.

وقد تم الكشف عن هوية الجاني ويدعى «توبياس آر» 43 عامًا، وتبين أنه أحد أعضاء جماعة متطرفة تسمى "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب"، يحملون أفكارًا عنصرية ضد المسلمين.

نفذ الإرهابي الألماني هجومه على مقهى في وسط مدينة هاناو، ثم اتجه نحو مقهى آخر في كورت شوماخر بلاتز مستهدفًا المسلمين المتجمعين داخل المقهيين.

كان الألماني المتطرف قد نشر عدة مقاطع فيديو على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعية تحمل تحريضًا ضد الأقليات العرقية في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتراف من 24 صفحة بتنفيذ جريمته وفقًا لدوافع كراهية.

وقد عثرت الشرطة جثة الإرهابي المتطرف داخل شقته في اليوم التالي إلى جانب جدته البالغة من العمر 72 عامًا بعدما أطلق النار عليها ثم أردى نفسه قتيلًا.

ارتكب المتطرفون اليمينيون المتطرفون 10105 جريمة عنف في العقد الماضي، فضلًا عن 83 جريمة قتل منذ عام 1990، وعلقت المستشارة الألمانية ميركل على العملية الإرهابية وغيرها من الجرائم المشابهة بـ"السم" الذي استفحل في المجتمع الألماني.

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