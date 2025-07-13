أحدث إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 في مصر .. أيهما تختار؟

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون ساجا ، وتويوتا كورولا، وفيات تيبو، ورينو داستر ، وشيفروليه أوبترا .

بروتون ساجا موديل 2025

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج على 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بروتون ساجا موديل 2025

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2025

تتسارع سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 189 كم/ساعة .

تويوتا كورولا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

فيات تيبو موديل 2025

تحتاج سيارة فيات تيبو موديل 2025 إلى 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها قوة 95 حصان، وعزم دوران 127 نيوتن/متر .

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .

رينو داستر موديل 2025

تنتج سيارة رينو داستر موديل 2025 قوة 115 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 115 حصان، وخزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر .

رينو داستر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2025 تباع بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

قوة سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تصل إلى 98 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع بسعر 770 ألف جنيه .