الأولى على الدبلومات التجارية: سألتحق بكلية إدارة الأعمال وأبويا وأمي سندي في الحياة

شهدت قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شيوع حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة رنا رضا بحصولها علي المركز الأول في شعبة التعليم التجارية بمجموع 100٪ في ثانوية الدبلومات الفنيه لسنة 2025م الأمر الذي دفع الجيران والأقارب إلي توزيع الحلوي والعصائر فرحا بتفوق ابنتهم عقب تهنئة محافظ الغربية له ولكل زميلاتها المتفوقات عقب إعلان وزارة التربية والتعليم للنتيجة رسميا.

جهود تفوق الطالبة

"سالتحق بكلية إدارة الأعمال وأبويا وأمي سندي في الحياة".. بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة "رنا رضا" الأولي على شعبة التعليم التجاري عن شكرها قائلة: "الحمد لله ربنا كرمني بتحقيق التفوق الدراسي لإسعاد أفراد الأسرة وربنا يجعلني سند لهم دايما وبشكر كل الناس اللي دعمتني وأصحاب الفضل عليا " .

أسباب التفوق دراسيا

وأضافت رضا: “سأواصل الليل والنهار للالتحاق بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال المشاركة في دعم بلدي والتفاؤل في المشاركة في الوقوف بجوار ابويا وامي أصحاب الفضل الأكبر في حياتي الحمد لله”.



من ناحية أخرى احتضنا والدا الفتاة المتفوقة ابنتهما مرددين عبارة: "الحمد لله فرحتنا أن تكتمل سوي بزواجها ولكن تفوقها دراسيا هز قلوبنا وأثلج صدورنا فرحا الحمد لله ".

دعوات الأسرة

في المقابل تقدم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بخالص التهنئة لأوائل الجمهورية من أبناء المحافظة في شهادات التعليم الفني للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب هو نتاج جهد وعزيمة، ويمثل نموذجًا مشرفًا لتفوق أبناء الغربية في مختلف المجالات.

تهنئة محافظ الغربية

وأعرب المحافظ عن سعادته بتصدر محافظة الغربية للمشهد التعليمي على مستوى الجمهورية، بعد أن حصلت الطالبات رنا رضا حامد والطالبه فاطمة مصطفى محمد نوارة والطالبة ندى محمد رمضان على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في تخصصات التعليم الفني المختلفة.

وأكد محافظ الغربية، أن هذا الإنجاز يعبّر عن ريادة المحافظة في مجال التعليم، ويعكس الدعم المتواصل للعملية التعليمية والكوادر التربوية، موجّهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على ما بذلوه من جهود واضحة كانت سببًا في هذا النجاح المشرّف.

دعم التربية والتعليم

وفي هذا السياق، أشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الكبير لمديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة حقيقية لمنظومة تعليمية واعية، وجهود جماعية مخلصة تعمل بإخلاص لتمكين الطلاب من التفوق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ووجه المحافظ الشكر لكافة القيادات التعليمية والمعلمين على مستوى المحافظة، لما يبذلونه من جهد متواصل للارتقاء بمستوى التعليم الفني، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل طالب متميز، ولكل معلم يؤمن برسالته، وأن الدولة تضع التعليم الفني في مقدمة أولوياتها لبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

واختتم المحافظ تصريحه قائلًا: “ألف مبروك للغربية.. هذا التفوق هو عنوان ما نطمح إليه جميعًا.. بناء أجيال قادرة ومتميزة ترفع راية الوطن في كل مكان”.