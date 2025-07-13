إصابة شخصين بطلقات نارية وخرطوش في دار السلام بسوهاج.. والأمن يتدخل

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين عائلتين من نفس الناحية، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق ناري وخرطوش، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة:" الطرف الأول

محمد ع.م.ى 60 عامًا عامل زراعي، مصابًا بطلق ناري في الكتف الأيمن وآخر في الجانب الأيمن- أحمد م.ع.م 21 عامًا طالب، نجل عمومته- الحسن ح.ع.م 24 عامًا عامل نجل عمومته".

الطرف الثاني:" محمود ص.م.م 25 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه من الناحية اليمنى- محمود ن.ا.ا 24 عامًا عامل نجل عمومته- سلامة م.ا.ا 28 عامًا عامل نجل عمومته".

وأفادت التحريات بأن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بين الطرفين، وقد تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وعُثر بحوزة الثاني من الطرف الأول، وكذلك الثاني من الطرف الثاني، على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبسؤالهم، تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي على بعضهم البعض بالسب والضرب، واستخدام الأسلحة المضبوطة، ما أدى إلى الإصابات المذكورة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.