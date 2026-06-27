مهاجم منتخب هولندا ينضم إلى تفينتي رسميا

أعلن ناديا أياكس أمستردام وتفينتي المنافسان في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم السبت أن المهاجم الهولندي فاوت فيجورست غادر أياكس لينضم إلى صفوف تفينتي.

ووقع فيجورست (33 عاما)، والذي يتواجد كخيار بديل في خط هجوم المنتخب الهولندي بكأس العالم ولم يشارك بعد في النهائيات المقامة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، عقدا لمدة عامين.

وقال إريك تن هاج، المدير الرياضي لنادي تفينتي، والذي سبق له أيضا التعاقد مع اللاعب لفترة إعارة في مانشستر يونايتد قبل ثلاث سنوات "نحن فخورون للغاية بقدوم فاوت فيجورست للعب ضمن صفوف تفينتي".

وأضاف تن هاج "هذه الصفقة تمثل فرصة رائعة لنا. إنه لاعب محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج المثالي لما يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعدا لبذل كل ما لديك".

مشاركة فيجورست

وسبق لفيخورست، الذي شارك مع هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في صفوف بيرنلي وفولفسبورج وهوفنهايم وبشيكتاش.