ناقد رياضي يكشف رقم قياسي لـ ميسي في المعدل التهديفي بكأس العالم

أثار الإعلامي خالد طلعت الجدل بشأن المستوى التهديفي للنجم ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم، بعدما سجل خمسة أهداف خلال أول مباراتين أمام النمسا والجزائر.

ميسي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"ميسي سجل 5 أهداف في أول ماتشين في النمسا والجزائر.

الـ3 ماتشات الجايين لميسي، الأردن وبعدين الرأس الأخضر وبعدين مصر أو استراليا .

ميسي ممكن يسجل 17 جول في البطولة دي ".

ويأتي تعليق خالد طلعت في ظل البداية القوية التي يقدمها قائد منتخب الأرجنتين، مع ترقب الجماهير لمشواره في الأدوار المقبلة من البطولة.

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن القائد ليونيل ميسي سيجلس على مقاعد البدلاء عندما يواجه حامل لقب كأس العالم لكرة القدم منتخب الأردن في مباراته الأخيرة بالمجموعة العاشرة في ملعب ‌دالاس يوم الأحد.

وسجل صانع لعب إنتر ميامي الأمريكي جميع أهداف فريقه الخمسة في الانتصارين على الجزائر والنمسا، إذ حجزت الأرجنتين مقعدها في الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وقال سكالوني ردا على سؤال من الصحفي الإذاعي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز (91 عاما)، والذي يعمل في كأس العالم للمرة 18 "ليو سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء. أنا أجيب ⁠على سؤالك لأنك تستحق إجابة صادقة. ليو سيدخل الملعب بعد ذلك بقليل".