سكالوني: ميسي لن يبدأ مباراة الأردن

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن القائد ليونيل ميسي سيجلس على مقاعد البدلاء عندما يواجه حامل لقب كأس العالم لكرة القدم منتخب الأردن في مباراته الأخيرة بالمجموعة العاشرة في ملعب ‌دالاس يوم الأحد.

وسجل صانع لعب إنتر ميامي الأمريكي جميع أهداف فريقه الخمسة في الانتصارين على الجزائر والنمسا، إذ حجزت الأرجنتين مقعدها في الأدوار الإقصائية قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وقال سكالوني ردا على سؤال من الصحفي الإذاعي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز (91 عاما)، والذي يعمل في كأس العالم للمرة 18 "ليو سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء. أنا أجيب ⁠على سؤالك لأنك تستحق إجابة صادقة. ليو سيدخل الملعب بعد ذلك بقليل".